Полуголая Лобода показала себя со всех ракурсов (фото)
22:31, 28 декабря 2019Звезды
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Певица снялась в темном раздельном купальнике с лифом без бретелей.
ещё немного , ещё чуть чуть ... #waiting #vacation #ocean
Украинская певица Светлана Лобода показала фото с дочерью.
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Снимки появились на странице звезды в Instagram.
На фото Лобода снялась со старшей дочерью Евангелиной. Девочка обнимает мать, плотно прижимаясь к ней. Сама певица снялась в темном раздельном купальнике с лифом без бретелей.
Певица с дочерью снялись возле беседки на пляже. В комментарии Лобода намекнула, что скоро она отправится в отпуск к океану.
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