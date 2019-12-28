цей матеріал доступний українською

Полуголая Лобода показала себя со всех ракурсов (фото)

22:31, 28 декабря 2019
Звезды
383 0

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода показала фото с дочерью.

Читайте такжеАни Лорак выступила в прозрачном платье (фото)

Снимки появились на странице звезды в Instagram.

На фото Лобода снялась со старшей дочерью Евангелиной. Девочка обнимает мать, плотно прижимаясь к ней. Сама певица снялась в темном раздельном купальнике с лифом без бретелей.

Певица с дочерью снялись возле беседки на пляже. В комментарии Лобода намекнула, что скоро она отправится в отпуск к океану.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода