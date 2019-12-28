Полуголая Лобода показала себя со всех ракурсов (фото)

Певица снялась в темном раздельном купальнике с лифом без бретелей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ещё немного , ещё чуть чуть ... #waiting #vacation #ocean Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Дек 2019 в 2:15 PST

Украинская певица Светлана Лобода показала фото с дочерью.

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Снимки появились на странице звезды в Instagram.

На фото Лобода снялась со старшей дочерью Евангелиной. Девочка обнимает мать, плотно прижимаясь к ней. Сама певица снялась в темном раздельном купальнике с лифом без бретелей.

Певица с дочерью снялись возле беседки на пляже. В комментарии Лобода намекнула, что скоро она отправится в отпуск к океану.