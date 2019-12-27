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Лорак показала кадры с выступления в откровенных нарядах на "Интере" (видео)

12:08, 27 декабря 2019
Звезды
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала кадры с выступления с шоу "Дива" на канале "Интер".

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Роликом артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она позирует на сцене в откровенных нарядах - от стильных мини-платьев до "голых" боди. 

"Для вас с любовью!", - написала Лорак и сопроводила пост хештегами #интер #шоудива #ukraine.

Ранее самая тучная в мире американская модель Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде.

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Теги: #Ани Лорак