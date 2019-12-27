Лорак показала кадры с выступления в откровенных нарядах на "Интере" (видео)
12:08, 27 декабря 2019Звезды
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В кадрах артистка позирует в откровенных нарядах.
✨ Для вас с любовью! #интер #шоудива #ukraine Directed by @olegbodnarchuk
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала кадры с выступления с шоу "Дива" на канале "Интер".
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Роликом артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она позирует на сцене в откровенных нарядах - от стильных мини-платьев до "голых" боди.
"Для вас с любовью!", - написала Лорак и сопроводила пост хештегами #интер #шоудива #ukraine.
Ранее самая тучная в мире американская модель Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде.
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