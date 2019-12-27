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Самая тучная в мире модель поразила откровенным фото

11:14, 27 декабря 2019
Звезды
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Тесс Холлидей снялась в откровенном наряде / instagram.com/tessholliday

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Фото она разместила на своей странице в Instagram. В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки. 

Холлидей одета в плиссированное полупрозрачное платье с глубоким декольте и большим разрезом сбоку, оголяющем ее ноги.

"Желаю вам счастливого Рождества и таких же милых подарков под елкой, как я", - написала Тесс.

Ранее популярная американская беременная plus-size модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной.

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Теги: #фото