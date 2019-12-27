Самая тучная в мире модель поразила откровенным фото
11:14, 27 декабря 2019Звезды
606 0
В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки.
Тесс Холлидей снялась в откровенном наряде / instagram.com/tessholliday
Самая тучная в мире американская модель Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде.
Читайте такжеВолочкова без белья продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)
Фото она разместила на своей странице в Instagram. В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки.
Холлидей одета в плиссированное полупрозрачное платье с глубоким декольте и большим разрезом сбоку, оголяющем ее ноги.
"Желаю вам счастливого Рождества и таких же милых подарков под елкой, как я", - написала Тесс.
Ранее популярная американская беременная plus-size модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter