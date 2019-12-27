Самая тучная в мире модель поразила откровенным фото

В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки.

Самая тучная в мире американская модель Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде.

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Фото она разместила на своей странице в Instagram. В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки.

Холлидей одета в плиссированное полупрозрачное платье с глубоким декольте и большим разрезом сбоку, оголяющем ее ноги.

"Желаю вам счастливого Рождества и таких же милых подарков под елкой, как я", - написала Тесс.

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