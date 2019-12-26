Cardi B смыла макияж и изменилась до неузнаваемости (фото)

В кадре певица предстала без косметики.

Известная американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) появилась на публике без своего фирменного образа - яркого макияжа и затейливой укладки.

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27-летнюю артистку многие не узнали на фото, которые "слили" в сеть. Так, Cardi B пришла в торговый центр Aventura mall в Майами в синем облегающем мини-платье с внушительным декольте.

В кадре певица предстала без косметики, с длинными ногтями, а волосы спрятала под платок.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак снялась для российского глянца - журнала "Антенна". Снимком звезда похвасталась на своей странице в Instagram.