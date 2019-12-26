Ани Лорак оголила грудь (фото)
14:42, 26 декабря 2019Звезды
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На фотографии Лорак появилась с новой модной прической.
Лорак с дочкой на обложке / instagram.com/stories/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак снялась для российского глянца - журнала "Антенна". Снимком звезда похвасталась на своей странице в Instagram.
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Артистка в кадре предстала со своей дочерью Софией. "Дива" позирует в пышном красном платье с ультраоткровенным декольте, едва удерживающем ее грудь.
На фотографии Лорак появилась с новой модной прической - удлиненным каре, которое ей к лицу. Исполнительница выглядит отдохнувшей и свежей.
Ранее популярная украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников нежным снимком с мужем Константином Меладзе.
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