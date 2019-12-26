Алла Пугачева удивила внешним видом в новогоднем шоу Ивлеевой (фото, видео)
19:50, 26 декабря 2019Звезды
590 0
В ролике Примадонна играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями.
Пугачева снялась в новогоднем ролике
Известная российская и советская певица Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой.
Читайте такжеВолочкова без белья продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. "Смотрите веселый легкий новогодний фильм! Уже на YouTube! Ссылка в шапке профиля!", - говорится в ее сообщении.
В кадре Алла Борисовна прекрасно выглядит, несмотря на то, что в апреле ей стукнуло 70 лет.
Так, в ролике Примадонна играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями. В картине также приняли участие ее муж Максим Галкин, юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.
Ранее Алла Пугачева ужаснула своей худобой на новом фото, на котором позирует рядом с поэтессой Викторией Ворониной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter