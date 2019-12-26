Алла Пугачева удивила внешним видом в новогоднем шоу Ивлеевой (фото, видео)

В ролике Примадонна играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой.

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Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. "Смотрите веселый легкий новогодний фильм! Уже на YouTube! Ссылка в шапке профиля!", - говорится в ее сообщении.

В кадре Алла Борисовна прекрасно выглядит, несмотря на то, что в апреле ей стукнуло 70 лет.

Так, в ролике Примадонна играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями. В картине также приняли участие ее муж Максим Галкин, юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.

Ранее Алла Пугачева ужаснула своей худобой на новом фото, на котором позирует рядом с поэтессой Викторией Ворониной.