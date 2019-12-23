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Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

20:25, 23 декабря 2019
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В партии "Голос" подтвердили информацию о концерте / фото УНИАН

Информацию о концерте подтвердили в партии «Голос».

Читайте такжеЗанятия йогой и "воспитание" кота: Вакарчук показал, чем занимается в своем загородном доме (видео)«В субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», – сообщили в «Голосе».

В телеграмм-канале «Новина» отметили, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Ранее УНИАН сообщал, как Вакарчук накануне своего первого дня в Раде спел на концерте с группой ТНМК.

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Теги: #Вакарчук