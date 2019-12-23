Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

По имеющейся информации, за выступление нардеп получил 100 тысяч евро.

Народный депутат Украины, глава фракции «Голос» выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Информацию о концерте подтвердили в партии «Голос».

Читайте такжеЗанятия йогой и "воспитание" кота: Вакарчук показал, чем занимается в своем загородном доме (видео)«В субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», – сообщили в «Голосе».

В телеграмм-канале «Новина» отметили, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Ранее УНИАН сообщал, как Вакарчук накануне своего первого дня в Раде спел на концерте с группой ТНМК.