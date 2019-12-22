"Знойная женщина": Настя Каменских в полупрозрачном наряде вызвала фурор в сети

Певица поразила поклонников очередным эпатажным образом.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает также под псевдонимом NK, в очередной раз продемонстрировала достаточно откровенный и эпатажный образ. Для финала проекта "Х-фактор" звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее роскошную фигуру.

Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.

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Каменских, в частности, блистала в кружевном полупрозрачном комбинезоне, украшенном сверкающими камнями, под которым можно разглядеть черное боди.

Свой впечатляющий образ артистка дополнила накидкой со шлейфом, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

На снимке Каменских чувственно подняла руки вверх и озорно высунула язык.

Таким пикантным луком Каменских вызвала фурор среди фанатов. Некоторые также похвалили оригинальную прическу звезды.

"Фантастическая женщина", "Офигенный наряд", "Бомба", "Кайф", "Богиня", "Горячая", "Ну огонь, а не женщина", "Знойная женщина! Мечта поэта", - отреагировали подписчики певицы.

Не обошел вниманием фото артистки и ее муж Алексей Потапенко (Потап). Он поставил под снимком несколько красных сердечек.

Напомним, во время предыдущего эфира певческого шоу Настя Каменских перевоплотилась в Лилу Даллас - главную героиню фильма "Пятый элемент", которую сыграла голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович.