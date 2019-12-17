Ани Лорак вышла на сцену в откровенном наряде (фото, видео)

Скоро шоу "Дива" появится на YouTube-канале артистки.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала видео с выступления во время гастролей с шоу "Дива".

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Запись артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На ней 41-летняя звезда предстала в боди телесного цвета, подчеркивающем пышную грудь и точеную фигуру Каролины.

Лорак позирует на вращающейся квадратной инсталляции на сцене, которую подсвечивали. Она исполняла песню "Удержи мое сердце".

"Шоу "Дива" скоро на моем YouTube-канале!", - подписала ролик исполнительница.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак удивила публику, представ в ультраобтягивающем платье.