Сильно похудевшая Лолита шокировала сеть своим видом (фото, видео)

Милявская вышла в свет в коротком красном платье, которое подчеркнуло похудевшую фигуру.

Певице Лолите Милявской развод с мужем явно пошел на пользу. Артистка сильно похудела и стала гораздо лучше выглядеть.

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Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Милявская вышла в свет в коротком красном платье, которое подчеркнуло постройневшую фигуру.

"Какие ноги", "Круто похудела", "Самая шикарная женщина", "Огонь! Ноги – это нечто", "Секси-бомбочка", – восхищались поклонники.