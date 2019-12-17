Сильно похудевшая Лолита шокировала сеть своим видом (фото, видео)
Певице Лолите Милявской развод с мужем явно пошел на пользу. Артистка сильно похудела и стала гораздо лучше выглядеть.
@centralstationmsk ❤ Раз в год очень много молодых людей Дарят мне полностью Открытые Сердца!!! Поют прекрасным стройным хором, практически все песни! 🙏 И вообще, как Здорово снова чувствовать себя Маленькой и Хрупкой! 🦋❤ Любовь нас объединяет и творит Чудеса! Я вчера на сцене попросила у Бога снег, вышла после концерта и он пошёл!!! 👻 Я Люблю свой Новый Этап и начало Новой Жизни 🧚🌈🍓✈️
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Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Милявская вышла в свет в коротком красном платье, которое подчеркнуло постройневшую фигуру.
"Какие ноги", "Круто похудела", "Самая шикарная женщина", "Огонь! Ноги – это нечто", "Секси-бомбочка", – восхищались поклонники.