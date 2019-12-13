Надя Дорофеева показала фигуру в ультракоротком платье (фото)

Исполнительница позирует на фоне красной комнаты с огромными елочными шарами.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила сеть новым соблазнительным "луком".

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в красном ультракоротком платье без бретелей и бантом на спине и лаконичных босоножках.

Для кадра звезда распустила слегка вьющиеся волосы и нанесла ярко-красную помаду. Она позирует на фоне красной комнаты с огромными елочными шарами.

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