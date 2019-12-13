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Надя Дорофеева показала фигуру в ультракоротком платье (фото)

17:14, 13 декабря 2019
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в красном ультракоротком платье без бретелей и бантом на спине и лаконичных босоножках.

Для кадра звезда распустила слегка вьющиеся волосы и нанесла ярко-красную помаду. Она позирует на фоне красной комнаты с огромными елочными шарами.

Ранее украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала в Россию, разрыдалась во время интервью с Ксенией Собчак.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева