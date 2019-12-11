Катя Осадчая без макияжа показала, как готовится к Новому году

Телеведущая уже поставила новогоднюю елку, но не успела ее украсить.

Популярная украинская ведущая, известная по программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая опубликовала новый снимок, на котором она позирует без макияжа.

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На своей странице в Instagram Осадчая разместила новое фото, в руках она держит игрушечного Деда Мороза.

"Вы уже готовы к праздникам? Я не заметила, как пролетело десять дней декабря, а еще надо так много успеть. Елку уже поставили, осталось украсить, Деда под елку посадили, а еще подарки, меню и все между съемками. А какие ваши планы? Что уже успели?" - подписала фотографию телеведущая.