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Катя Осадчая без макияжа показала, как готовится к Новому году

19:50, 11 декабря 2019
Звезды
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Катя Осадчая - украинская телеведущая / Фото: Википедия

Популярная украинская ведущая, известная по программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая опубликовала новый снимок, на котором она позирует без макияжа.

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На своей странице в Instagram Осадчая разместила новое фото, в руках она держит игрушечного Деда Мороза.

"Вы уже готовы к праздникам? Я не заметила, как пролетело десять дней декабря, а еще надо так много успеть. Елку уже поставили, осталось украсить, Деда под елку посадили, а еще подарки, меню и все между съемками. А какие ваши планы? Что уже успели?" - подписала фотографию телеведущая.

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Теги: #фото#альбомы Instagram