В сети появились пляжные фото Кати Осадчей

Также фотографией с отдыха с Осадчей поделился ее муж Горбунов.

Популярная украинская ведущая, известная по программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая продолжает делиться снимками с отпуска со своим мужем Юрием Горбуновым.

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На опубликованном в Instagram фото телезвезда предстала в черном купальнике с белыми полосками, белой расстегнутой рубашке и желтых шортах. Дополнила она образ солнцезащитными очками, соломенной шляпой и сланцами.

"Помню, что обещала написать о своем режиме питания, но решила, что напишу по возвращению, ведь на отдыхе диета потерпела крах", - написала знаменитость.

Также фотографией с отдыха поделился Горбунов. В кадре пара запечатлена вместе, оба в пляжных образах, солнцезащитных очках и с мороженым в руках.

"По мороженому? Для фигуры!", - написал муж Осадчей в подписи к фото.