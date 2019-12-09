Анджелину Джоли не узнали на свежем фото

Судя по комментариям, фаны не узнали голливудскую актрису.

Поклонники голливудской актрисы Анджелины Джоли шокированы ее новым снимком, появившимся в сети. На нем многие не узнают красотку.

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Это кадр опубликовал на своей странице в Instagram молодой актер Алекс Томас-Смит, задействованный в постановке спектакля "Дорогой Эван Хэнсен".

После спектакля 44-летняя Джоли, которой очень понравилось представление, пришла за кулисы пообщаться с актерами. И тут Смит признался ей, что он ее давний поклонник и даже продемонстрировал тату, набитое на ее честь.

Анджелине, очевидно, такая татуировка очень понравилась, она поставила под ней свою подпись и сфотографировалась с актером на память.

Судя по комментариям, фаны не узнали голливудскую актрису.

Ранее 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась обнаженной для декабрьского номера Harper's Bazaar.