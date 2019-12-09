цей матеріал доступний українською

Анджелину Джоли не узнали на свежем фото

15:28, 09 декабря 2019
Звезды
85 0
Джоли не узнать / instagram.com/alexthomassmith

Читайте такжеДочь Питта и Джоли официально стала Джоном - СМИ

Это кадр опубликовал на своей странице в Instagram молодой актер Алекс Томас-Смит, задействованный в постановке спектакля "Дорогой Эван Хэнсен". 

После спектакля 44-летняя Джоли, которой очень понравилось представление, пришла за кулисы пообщаться с актерами. И тут Смит признался ей, что он ее давний поклонник и даже продемонстрировал тату, набитое на ее честь. 

Анджелине, очевидно, такая татуировка очень понравилась, она поставила под ней свою подпись и сфотографировалась с актером на память. 

Судя по комментариям, фаны не узнали голливудскую актрису.

Ранее 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась обнаженной для декабрьского номера Harper's Bazaar.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анджелина Джоли