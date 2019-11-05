Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной (фото)

Звезда фильма "Малефисента" стала украшением нового выпуска Harper's Bazaar.

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для декабрьского номера Harper's Bazaar.

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Соответствующие снимки опубликованы в Instagram глянца. На страницах издания Джоли предстает полностью обнаженной, прикрывая пикантные места прозрачным тюлем.

Также секс-символ Голливуда предстает в кадрах в сетчатом комбинезоне и красном боди с красной помадой.

Как сообщал УНИАН, 17 октября на экраны украинских кинотеатров вышел фильм «Малефисента. Повелительница тьмы» - продолжение полюбившейся многим сказки о грозной колдунье, живущей в лесу.