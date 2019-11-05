цей матеріал доступний українською

Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной (фото)

18:28, 05 ноября 2019
Звезды
534 0
Джоли прекрасно выглядит / instagram.com/harpersbazaarus

Читайте такжеМэттью Макконахи завел страницу в Instagram и "взорвал" сеть (видео)

Соответствующие снимки опубликованы в Instagram глянца. На страницах издания Джоли предстает полностью обнаженной, прикрывая пикантные места прозрачным тюлем. 

Также секс-символ Голливуда предстает в кадрах в сетчатом комбинезоне и красном боди с красной помадой. 

instagram.com/harpersbazaarus
instagram.com/harpersbazaarus

Как сообщал УНИАН, 17 октября на экраны украинских кинотеатров вышел фильм «Малефисента. Повелительница тьмы» - продолжение полюбившейся многим сказки о грозной колдунье, живущей в лесу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анджелина Джоли