Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной (фото)
18:28, 05 ноября 2019Звезды
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Звезда фильма "Малефисента" стала украшением нового выпуска Harper's Bazaar.
Джоли прекрасно выглядит / instagram.com/harpersbazaarus
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для декабрьского номера Harper's Bazaar.
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Соответствующие снимки опубликованы в Instagram глянца. На страницах издания Джоли предстает полностью обнаженной, прикрывая пикантные места прозрачным тюлем.
Также секс-символ Голливуда предстает в кадрах в сетчатом комбинезоне и красном боди с красной помадой.
instagram.com/harpersbazaarus
instagram.com/harpersbazaarus
Как сообщал УНИАН, 17 октября на экраны украинских кинотеатров вышел фильм «Малефисента. Повелительница тьмы» - продолжение полюбившейся многим сказки о грозной колдунье, живущей в лесу.
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