Светлана Лобода появилась на публике в жакете на голое тело (фото)
07:13, 08 декабря 2019Звезды
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Певица выбрала эффектный наряд: яркий жакет в красно-черных тонах она надела на голое тело и дополнила сияющими черными скинни.
мы строим Новый Рим тебе назло) ха!) Love❤️
Светлана Лобода появилась на одном из мероприятий в жакете на голое тело. Певица не стала надевать под него белье.
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Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram.
Певица выбрала эффектный наряд: яркий жакет в красно-черных тонах она надела на голое тело и дополнила сияющими черными скинни, завершив образ серебряной обувью с открытым носом.
"Мы строим Новый Рим тебе назло) ха!) Love", - лаконично подписала она фото, намекнув на свой новый трек.
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