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Светлана Лобода появилась на публике в жакете на голое тело (фото)

07:13, 08 декабря 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода появилась на одном из мероприятий в жакете на голое тело. Певица не стала надевать под него белье.

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Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram. 

Певица выбрала эффектный наряд: яркий жакет в красно-черных тонах она надела на голое тело и дополнила сияющими черными скинни, завершив образ серебряной обувью с открытым носом.  

"Мы строим Новый Рим тебе назло) ха!) Love", - лаконично подписала она фото, намекнув на свой новый трек.

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Теги: #певица#Светлана Лобода