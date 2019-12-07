Главный редактор Cosmopolitan объяснила "лайк" под скандальным постом Плихиной

Александра Буринская прокомментировала скандал с Евгенией Плихиной.

После увольнения заместителя главного редактора глянцевого журнала Cosmopolitan Евгении Плихиной сеть потребовала уволить еще и главного редактора Александру Буринскую, обвиняя ее в том, что она поставила "лайк" под скандальной публикацией. Александра заявила, что это фейк и прокомментировала инцидент.

Об этом Александра Буринская рассказала в интервью изданию Обозреватель.

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Главный редактор Cosmopolitan заявила, что Евгению Плихину уволили в тот же день, когда она опубликовала на личной странице в фейсбуке скандальный пост, в котором высмеяла похороны погибшего бойца "Альфы" СБУ Дениса Волочаева.

По словам Буринской, глянцевый журнал жалеет о сообщении Плихиной, ведь на момент публикации она носила имя бренда.

Александра Буринская заявила, что такая информация является фейком, ведь в скриншоте не видно, под каким постом она поставила "емоджи".

"Они выложили скриншот обрезанный. То есть там стоит мой "лайк", но не видно, под чем он стоит. И этот "лайк" может быть под абсолютно любым постом в фейсбуке. И нет ни одного скриншота – ни полностью, ни клееного, ни обрезанного, ни колажированого, где было бы видно, что мой "лайк" стоит именно под ее текстом", – отметила главный редактор журнала.

Также Александра Буринская ответила на обвинения в том, что Cosmopolitan Ukraine является русскоязычным. По ее словам, в каждом номере и на сайте есть материалы на двух языках – украинском и русском. Главный редактор добавила, что с января 2022 года, из-за требования языкового закона, журнал Cosmopolitan Ukraine будет выходить на украинском языке.

"Материалы на нашем сайте представлены и на русском, и на украинском. Исключительно. То есть, не переведены, а различные материалы на разных языках. То же самое и в журнале. Если у нас интервью с украинским героем, то мы делаем его на украинском языке, мы не переводим на русский. Или авторы, пишущие на украинском языке – мы их тоже не переводим", – добавила она.

Напомним, Евгению Плихину внесли в базу "Миротворца" из-за "надругательства над памятью воинов, погибших во время выполнения боевого задания по защите Украины от российского агрессора".

5 декабря глянцевый журнал опубликовал официальное заявление об увольнении Плихиной, которую подписала Александра Буринская. Впрочем, пользователи в сети начали распространять скриншот, на котором есть "емоджи" главного редактора и обвинять в том, что Буринская "лайкнули" пост и ее необходимо также лишить должности.