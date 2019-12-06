"Миллионы": стало известно сколько муж тратит на лечение больной раком Заворотнюк

Как говорят коллеги мужа Заворотнюк, отказываться от выступлений он не собирается, так как они сулят хороший заработок.

О тяжелом недуге звезды «Моей прекрасной няни» стало известно в конце лета. Поклонники переживают за Заворотнюк, но ее семья прикладывает немало сил, чтобы журналисты не беспокоили их в такой непростой период.

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Муж Заворотнюк Петр Чернышев сейчас много работает, принимает участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и «Красавица и Чудовище». В постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Чернышев исполняет одну из главных ролей, пишет "СтарХит".

Как говорят коллеги мужа Заворотнюк, отказываться от выступлений он не собирается, так как они сулят хороший заработок.

«Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и в январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота», — рассказали коллеги Петра.