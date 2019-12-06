Известная супермодель показала голую грудь (фото)

Стоит отметить, что в свои 49 лет "черная пантера" модельного бизнеса выглядит шикарно.

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика в новой фотосессии.

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Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram и буквально "взорвала" сеть.

Так, модель украсила обложку бразильского глянца Vogue. На одном из снимков Наоми позировала в накидке на голое тело. В этом кадре она и сверкнула грудью, которую прикрыла волосами.

Стоит отметить, что в свои 49 лет "черная пантера" модельного бизнеса выглядит шикарно.

Ранее 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в купальнике для обложки глянцевого журнала Vanity Fair Италия.