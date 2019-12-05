Светлана Лобода поразила ультраглубоким декольте (фото)

Поклонники в восторге от нового откровенного "лука" артистки.

Опальная украинская певица Светлана Лобода выступила в российском Воронеже, после чего опубликовала пост и фото на своей странице в Instagram, на котором позирует в одном из своих откровенных концертных костюмов.

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Так, на снимке артистка позирует в наряде в пайетки с ультраглубоким декольте, которое едва удерживает ее грудь. Дополнила эпатажный образ Лобода распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на губы. Завершает "лук" множество украшений не шее.

"Вчера состоялся последний концерт SUPERSTARSHOW в 2019 году! Это был Воронеж. Немного грустно... Нам было так хорошо с вами. Увидимся в 2020", - говорится в сообщении.

Ранее Тина Кароль покорила сеть, опубликовав фото, на которых она позирует в эффектном красном платье в окружении знойных мужчин в костюмах Деда Мороза.