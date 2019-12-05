Оскароносная звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун выходи замуж

Актриса обручилась со своим бойфрендом Дэйвом Маккери.

Голливудская оскароносная актриса Эмма Стоун, которая только в начале года впервые появилась на публике со своим бойфрендом, выходит замуж.

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О помолвке пары стало известно из Instagram 34-летнего режиссера шоу Saturday Night Live Дейва Маккери, который опубликовал совместный снимок с возлюбленной, которая, в свою очередь, продемонстрировала обручальное кольцо.

Под фото Дэйв не оставил ни одной подписи, а только поставил емоджи в виде двойного сердечка.

Как для 31-летней Еммы, так и для ее возлюбленного, этот брак станет первым, передает ТСН.

Встречаться пара начала два года назад, познакомившись на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма. Роман между ними закрутился стремительно.