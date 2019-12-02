Ани Лорак выступила в Киеве и разозлила сеть (фото, видео)

Во время выступления Лорак исполнила две песни из нового альбома "За мечтой" - "Я бы летала" и "Мы нарушем".

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, выступила в Киеве. Она посетила столицу для съемки в новогоднем концерте телеканала "Интер" "Главная елка страны", который покажут 31 декабря.

Концерт снимали в Национальной опере Украины. Издание КП опубликовало видео с выступления Каролины.

"Ее поезд ушел.Она уже совсем неинтересная", "Нет ей места среди нормальных людей", "Неужели кому-то нравится этот российский ботоксный нафталин?", "Ужас", "И кто ее только слушает и смотрит?", - пишут в комментариях под роликом.

За вечер артистка сменила два образа. Она вышла на сцену в черном платье с пайетками и вырезом до бедра и наряде в стиле 80-х – зеленой блузке с широкими плечами и шортах с завышенной талией.

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Фото в последнем образе Лорак опубликовала на своей странице в Instagram. "Осталось три дня до премьеры клипа "Мы нарушаем". А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь", - подписала "дива" снимок.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась кадром с российской фигуристкой, женой пресс-секретаря Путина Татьяной Навкой.