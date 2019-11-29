"Ботокс!: "Ани Лорак похвасталась фото с женой пресс-секретаря Путина

Дополнила образ Каролина распущенными волосами и нежным макияжем. Некоторые фаны заметили, что она преобразилась не в лучшую сторону.

Опальная украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась кадром с российской фигуристкой, женой пресс-секретаря Путина Татьяной Навкой.

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула внешним видом на раритетной обложке (фото)

На опубликованном фото артистка предстала в объемной белой блузе, черных кожаных штанах, подчеркивающих тоненькую талию "дивы". Дополнила образ Каролина распущенными волосами и нежным макияжем.

"Красавицы", "Шикарный лук, Каролина", "Огонь", "Ботокс!", "Муж Навки - враг Украины", - пишут в комментариях к снимку. Так, некоторые фаны отметили, что Лорак преобразилась с помощью то ли ботокса, то ли пластических операций.

"Замечательная новость для всех любителей сказок! Я стану голосом главной героини Татьяны Навки в мюзикле "Спящая красавица. Легенда Двух Королевств". Пусть добро всегда побеждает зло, как и в нашей сказке", - поделилась новостью певица.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем".