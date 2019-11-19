Лобода показала идеальную фигуру в бикини (фото)
14:28, 19 ноября 2019Звезды
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Исполнительница порадовала поклонников сексуальным снимком.
У Лободы роскошная фигура / instagram.com/lobodaofficial
Сбежавшая в РФ украинская певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой и взбудоражила сеть.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в сексуальном раздельном купальнике с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.
Несмотря на то, что 37-летняя Лобода - мама двух деток, у нее шикарное тело. Под фото подписчики певицы оставили множество комментариев, восторгаясь фигурой артистки.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.
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