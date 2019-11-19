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Лобода показала идеальную фигуру в бикини (фото)

14:28, 19 ноября 2019
Звезды
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У Лободы роскошная фигура / instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в сексуальном раздельном купальнике с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.

Несмотря на то, что 37-летняя Лобода - мама двух деток, у нее шикарное тело. Под фото подписчики певицы оставили множество комментариев, восторгаясь фигурой артистки.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.

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Теги: #фото#Светлана Лобода