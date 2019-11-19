"Чашечка мочи после ванны со льдом": Мадонна шокировала новым видео

Певица по-своему восстанавливается после концертов.

Американская певица Мадонна показала, как принимает ледяную ванну и пьет собственную мочу, сообщив, что занимается уринотерапией.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, шокировав тем самым своих подписчиков.

Читайте такжеМадонна на свой юбилей показала секретное выступление в образе Жанны д'арк (видео)На видео певица со своим танцором Ахламаликом Уильямсом, который гастролирует с ней в рамках тура Madame X.

«Очень хорошо выпить чашечку мочи после того, как ты принял ванну со льдом», – заявила Мадонна.

В подписи к видео певица добавила, что таким образом восстанавливается после концерта.

«Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезные для мышц», – написала она.

Ранее УНИАН сообщал, что летом 2019 года Мадонна выпустила новый альбом.