"Чашечка мочи после ванны со льдом": Мадонна шокировала новым видео
13:41, 19 ноября 2019Звезды
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Певица по-своему восстанавливается после концертов.
Мадонна занимается уринотерапией / instagram.com/madonnaliteral
Американская певица Мадонна показала, как принимает ледяную ванну и пьет собственную мочу, сообщив, что занимается уринотерапией.
Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, шокировав тем самым своих подписчиков.
Читайте такжеМадонна на свой юбилей показала секретное выступление в образе Жанны д'арк (видео)На видео певица со своим танцором Ахламаликом Уильямсом, который гастролирует с ней в рамках тура Madame X.
«Очень хорошо выпить чашечку мочи после того, как ты принял ванну со льдом», – заявила Мадонна.
В подписи к видео певица добавила, что таким образом восстанавливается после концерта.
«Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезные для мышц», – написала она.
Ранее УНИАН сообщал, что летом 2019 года Мадонна выпустила новый альбом.
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