Тина Кароль рассекретила свой самый большой страх
Популярная украинская певица Тина Кароль рассекретила свою фобию.
Об этом она рассказала в интервью "Светской жизни".
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Артистка призналась, что больше всего в жизни боится высоты. А во время своего выступления на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" она поднялась на много метров над зрительным залом.
"Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом", - отметила Кароль.
Также звезда поделилась тем, как преодолевает свою фобию.
"Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх", - отметила Кароль.
Ранее Тина Кароль выложила в своем Instagram фото, на котором она изображена в черном наряде с откровенным декольте.