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Тина Кароль рассекретила свой самый большой страх

14:04, 17 ноября 2019
Звезды
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Тина Кароль призналась, чего боится больше всего в жизни / скриншот

Об этом она рассказала в интервью "Светской жизни". 

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Артистка призналась, что больше всего в жизни боится высоты. А во время своего выступления на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" она поднялась на много метров над зрительным залом.

"Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом", - отметила Кароль.

Также звезда поделилась тем, как преодолевает свою фобию.

"Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх", - отметила Кароль.

Ранее Тина Кароль выложила в своем Instagram фото, на котором она изображена в черном наряде с откровенным декольте.

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Теги: #певица#звезды#Тина Кароль