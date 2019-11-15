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Тина Кароль соблазнила сеть глубоким декольте (фото)

12:31, 15 ноября 2019
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Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol

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На этот раз певица выложила в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в черном наряде с откровенным декольте. Тина в кадре пристально смотрит в объектив камеры. 

Дополнила эффектный образ Кароль ярким макияжем с акцентом на губы и стильными украшениями на пальце и ушах.

Ранее украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с короткими волосами.

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Теги: #фото#Тина Кароль