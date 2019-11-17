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Потап вспомнил, как стриптизерша порвала ему пояс

02:08, 17 ноября 2019
Звезды
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Потап рассказал, как стриптизерша тащила его на сцену / фото УНИАН

Об этом он рассказал в интервью «Светской жизни».

Читайте также"Мы разъехались": Потап показала утреннее фото с КаменскихПо словам исполнителя, когда он гастролировал в составе группы «Потап и Настя Каменских», то приезжал в разные американские города. Например, в Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго. И там они традиционно посещали рестораны и бары. В некоторых из них девушки танцевали стриптиз.

«Стриптизерша так сильно тянула меня из зала на сцену, что в итоге порвала пояс», – рассказал продюсер.

При этом Потап добавил, что поскольку он пишет песни, то обожает общаться с представителями разных социальных слоев населения.

Ранее УНИАН сообщал, что на киевской «Площади звезд» в ТРЦ «Гулливер» появилась новая именная табличка Потапа.

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Теги: #стриптиз#Потап