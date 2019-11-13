Потап получил именную табличку на "Аллее звезд" в Киеве (фоторепортаж)

Поддержать Потапа пришел его 11-летний сын Андрей, который вместе с папой прикоснулся к именной табличке.

На киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая именная табличка. 13 ноября там в честь 20-летия на украинской сцене увековечили рэпера и продюсера Потапа.

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Своим достижением музыкант похвастался на странице в Instagram. "У меня есть звезда! Спасибо! Она ваша! Можно потоптать Потапа!", - написал рэпер и опубликовал несколько снимков с церемонии открытия.

"Я точно такой же человек, как и вы, только в салатовой шапке, - обратился Потап к поклонникам. - И эта звездочка, скорее всего, не моя, а ваша. Спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо, что слушали музыку все эти 20 лет".

Поддержать Потапа пришел его 11-летний сын Андрей, который вместе с папой прикоснулся к именной табличке.