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Лобода показала роскошное тело (фото)

14:42, 15 ноября 2019
Звезды
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Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial

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Так, на своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя и закинув ногу на ногу. В кадре "суперзвезда" в золотистом блестящем платье, которое оголяет ее стройные ноги и декольте. Ее тело - шикарно.

На фотографии Лобода выглядит шикарно, что отметили и ее поклонники в комментариях: "Очень эффектно", "Шикарная", "Богиня", "Королева", "Классная".

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала в спортивном "луке" на новом фото.

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Теги: #фото#Светлана Лобода