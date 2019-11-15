Лобода показала роскошное тело (фото)

Поклонники исполнительницы в восторге от ее нового снимка.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть откровенно сексуальной позой на новом фото с выступления.

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Так, на своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя и закинув ногу на ногу. В кадре "суперзвезда" в золотистом блестящем платье, которое оголяет ее стройные ноги и декольте. Ее тело - шикарно.

На фотографии Лобода выглядит шикарно, что отметили и ее поклонники в комментариях: "Очень эффектно", "Шикарная", "Богиня", "Королева", "Классная".

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала в спортивном "луке" на новом фото.