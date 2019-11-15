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"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских

11:58, 15 ноября 2019
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/realpotap

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Соответствующий снимок на своей странице в Instagram опубликовал супруг артистки Потап.

"Мы разъехались по концертам, Настечка в Испанию, я в Хмельницкий и Луцк", - подписал он кадр.

На фото Каменских позирует в спортивном костюме оверсайз и без макияжа, ее волосы собраны в небрежный пучок. Ее супруг в кадре также в спортивной одежде.

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото. 

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Теги: #фото#Настя Каменских