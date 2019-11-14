Панина хотят строго наказать за видео с дочерью-собакой

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.

В Госдуме Российской Федерации предложили лишить российского актера Алексея Панина всех государственных наград и званий из-за видео, в котором он привязал свою дочь к батарее за "собачье" поведение.

Об этом сообщает ресурс ТВЦ.

В 2002 году Панин получил государственную премию за художественный фильм "Звезда", пишет агентство "Москва".

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Инициативу также поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который ранее уже предлагал лишить Панина всех госнаград.

«Когда поступило мое предложение, все мотивировали невозможность его воплощения в жизнь тем, что Панин, дескать, получил награды за творчество и отнять их нельзя. Теперь же все в одночасье изменилось после публикации этого отвратительного видео. Печально, что в некоторых случаях люди не видят первые симптомы и не реагируют сразу", - заявил он.

Манукян вспомнил питерского доцента-убийцу и предположил, что если б его вовремя остановили, то сейчас бы не пришлось задним числом лишать его всех званий и наград.

"Да и кто знает, если бы ему вовремя дали по рукам возможно, что он и не совершил бы этого убийства. Но лучше поздно, чем никогда, надеюсь, сейчас пойдут массово депутатские запросы в отношении Алексея Панина", - подчеркнул Манукян.

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.