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Надя Дорофеева щегольнула на шоу стильным аутфитом (фото)

11:54, 12 ноября 2019
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впечатлила очередным аутфитом, она предстала в черном стильном комбинезоне.

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Соответствующее фото появилось в Instagram артистки. Она показала наряд, в котором появилась на шоу "Танцы со звездами".

В макияже Дорофеева предпочла сделать акцент на глаза, ее волосы распущены.

"Вы на стиле", "Красотка", "Что за бревна на ногах?", "Шикарная", "Космический образ", - пишут в комментариях.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева