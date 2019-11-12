Надя Дорофеева щегольнула на шоу стильным аутфитом (фото)
11:54, 12 ноября 2019Звезды
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Исполнительница щегольнула в "луке" total black.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впечатлила очередным аутфитом, она предстала в черном стильном комбинезоне.
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Соответствующее фото появилось в Instagram артистки. Она показала наряд, в котором появилась на шоу "Танцы со звездами".
В макияже Дорофеева предпочла сделать акцент на глаза, ее волосы распущены.
"Вы на стиле", "Красотка", "Что за бревна на ногах?", "Шикарная", "Космический образ", - пишут в комментариях.
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