Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
10:07, 12 ноября 2019Звезды
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На мероприятии артистка появилась без супруга Максима Галкина.
Пугачева выглядит потрясающе / @carmelisy
Известная российская и советская певица Алла Пугачева пришла на премьеру фильма "Грех".
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Соответствующие фото и видео появились на фан-странице Примадонны в Instagram. Артистка выбрала для выхода в свет черные узкие брюки, жакет и шляпку - получился образ total black.
Моложавости Пугачевой придает и прическа - удлиненное каре с челкой.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.
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