Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)

На мероприятии артистка появилась без супруга Максима Галкина.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева пришла на премьеру фильма "Грех".

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Соответствующие фото и видео появились на фан-странице Примадонны в Instagram. Артистка выбрала для выхода в свет черные узкие брюки, жакет и шляпку - получился образ total black.

Моложавости Пугачевой придает и прическа - удлиненное каре с челкой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.