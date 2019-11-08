Экс-"виагра" блеснула огромной грудью (фото)
15:46, 08 ноября 2019Звезды
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Фанаты в восторге от нового кадра с их любимой певицей.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Опальная украинская исполнительница Анна Седокова очень любит выставлять снимки, на которых виден ее пышный бюст.
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На новом опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в красном наряде со внушительным декольте. Несмотря на идеальный макияж и волнистую укладку, внимание на себя обращает огромная грудь поп-звезды.
Так, видно, что снимок сильно отретуширован, а Седокова на нем выглядит немного старше, чем у stories, например. Несмотря на это, фанаты в восторге от нового кадра с их любимой певицей.
Ранее Анна Седокова показала своего 27-летнего любовника - баскетболиста Яниса Тимма.
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