Анна Седокова показала своего 27-летнего любовника (фото)

У Анны Седоковой трое детей.

Похоже, опальная 36-летняя украинская певица Анна Седокова больше не скрывает роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместные снимки с парнем и написала трогательный пост.

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Звезда призналась, что только сейчас поняла, что значит быть для кого-то по-настоящему важным.

"Сегодня, в 5 утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по-настоящему важно и что значит быть для кого-то по-настоящему важным. Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен", - написала Седокова.

"Вы пишете это про каждого нового мужика, уж очень Вы влюбчива", "На чужом несчастье свое счастье не построишь! Помните об этом!", "Очень неприятно стало на нее смотреть", "Увела мужика из семьи", "Скоро родит четвертого ребенка?", "Седокова в своем репертуаре", - раскритиковали певицу ее поклонники.

У Анны Седоковой трое детей: 14-летняя Алина, семилетняя Моника и полуторагодовалый сын Гектор.

Баскетболист женат, у него есть годовалый сын. В соцсетях он объявил, что уходит от матери своего ребенка. "Больше полугода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую главу в жизни. Сегодня начинается новая фаза, где самым важным будет забота о моем дорогом сыне Кристиане", – написал Тимма и закрыл комментарии к посту.