Известный российский актер экстремально похудел (фото)
10:25, 08 ноября 2019Звезды
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Актер похудел на 10 кг ради роли.
Куценко после похудения / instagram.com
Российскому актеру Гоше Куценко пришлось затянуть пояс потуже и похудеть для съемок в картине под рабочим названием "Любимая". Он играет командира подразделения спецназовцев в Сирии.
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"Я похудел на 10 килограмм и готов к зимним съемкам — играть героев. Часто играю военных и с возрастом научился "делать" их разноплановыми", - рассказал 53-летний артист, слова которого передает "КП".
Ранее певица Адель решила взять себя в руки и заметно похудела. По сообщению западных СМИ, ей удалось скинуть 10 лишних килограммов.
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