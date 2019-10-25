Сильно похудевшая Адель шокировала своим видом (фото)

По сообщению западных СМИ, ей удалось скинуть 10 лишних килограммов.

Адель всегда была девушкой в теле, хотя это нисколько не мешало ей построить успешную карьеру. Впрочем, в апреле этого года стало известно, что певица разводится со своим мужем, Саймоном Коннекки, и с тех пор артистку просто не узнать. Певица решила взять себя в руки и заметно похудела. По сообщению западных СМИ, ей удалось скинуть 10 лишних килограммов.

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Об этом пишет журнал Viva.

На днях Адель посетила светское мероприятие, показав результаты своего перевоплощения. Тонкая талия, похудевшие лицо и руки, красивый наряд с высоким разрезом на юбке и высокий хвост с локонами - образ у артистки получился очень сексуальным. Согласитесь, сейчас сложно узнать в Адель ту прежнюю полнушку.