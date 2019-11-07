Умер Патрик-Луи Виттон

Патрик-Луи присоединился к компании своего знаменитого прадеда в 1973 году, начав с должности плотника.

На 69-м году жизни умер дизайнер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон.

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Об этом модный дом Louis Vuitton сообщил на своей странице в Instagram. "С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий. "Savoir-faire может существовать только в том случае, если он передается…" – было одним из его любимых выражений", – говорится в посте.

Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс. Модный дом был основан в 1854 году.