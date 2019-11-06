KAZKA снимает новый клип с Аланом Бадоевым - СМИ

Фотографиями со съемочной площадки поделилась солистка Саша.

По информации СМИ, группа KAZKA начал работу над новым клипом, который снимает известный режиссер Алан Бадоев.

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На какой трек снимается видео, а также в каком образе предстанут участники трио, пока что держится в строжайшей тайне, пишет ТСН.

Фотографиями со съемочной площадки поделилась солистка Саша, а также продюсер группы Юрий Никитин.

"Сегодня произойдет нечто очень важное и крутое. Волнуюсь, как будто впервые", - заинтриговала постом в Instagram Зарицкая.

Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала очередную порцию горячих фото.