KAZKA снимает новый клип с Аланом Бадоевым - СМИ
14:22, 06 ноября 2019Звезды
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Фотографиями со съемочной площадки поделилась солистка Саша.
KAZKA удивит поклонников новой работой / instagram.com/kazka.band
По информации СМИ, группа KAZKA начал работу над новым клипом, который снимает известный режиссер Алан Бадоев.
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На какой трек снимается видео, а также в каком образе предстанут участники трио, пока что держится в строжайшей тайне, пишет ТСН.
Фотографиями со съемочной площадки поделилась солистка Саша, а также продюсер группы Юрий Никитин.
"Сегодня произойдет нечто очень важное и крутое. Волнуюсь, как будто впервые", - заинтриговала постом в Instagram Зарицкая.
Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала очередную порцию горячих фото.
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