цей матеріал доступний українською

KAZKA снимает новый клип с Аланом Бадоевым - СМИ

14:22, 06 ноября 2019
Звезды
53 0
KAZKA удивит поклонников новой работой / instagram.com/kazka.band

Читайте такжеСолистка KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)

На какой трек снимается видео, а также в каком образе предстанут участники трио, пока что держится в строжайшей тайне, пишет ТСН.

Фотографиями со съемочной площадки поделилась солистка Саша, а также продюсер группы Юрий Никитин.

"Сегодня произойдет нечто очень важное и крутое. Волнуюсь, как будто впервые", - заинтриговала постом в Instagram Зарицкая.

Удачи всем нам! @kazka @alanbadoev @yuriynikitin

Сообщение, распространенный Юрий Никитин (@yuriynikitin)

Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала очередную порцию горячих фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #группа KAZKA