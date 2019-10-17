Солистка группы KAZKA обнажила ягодицы на камеру (фото)

Ранее Зарицкая публиковала пост о любви к своему телу.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала очередную порцию горячих фото.

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Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимки из уличного бассейна, в который она окунулась в купальнике, обнажающем ее пышные ягодицы.

"Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – поделилась Саша с поклонниками.

Ранее солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и дурацким макияжем.