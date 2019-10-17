цей матеріал доступний українською

Солистка группы KAZKA обнажила ягодицы на камеру (фото)

09:38, 17 октября 2019
Звезды
686 0
Артистка показала ягодицы / instagram.com/kazka.band

Читайте такжеЗвезда популярного в Украине сериала удивила переменами во внешности (фото, видео)

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимки из уличного бассейна, в который она окунулась в купальнике, обнажающем ее пышные ягодицы.

"Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – поделилась Саша с поклонниками.

 instagram.com/kazka.band

Ранее солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и дурацким макияжем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #группа KAZKA