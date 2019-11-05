Светлана Лобода завела сеть жарким видео

"Обычный вечерок", - подписала видео артистка.

Опальная украинская певица Светлана Лобода очаровала сеть очередным видео на своей странице в Instagram.

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Так, на опубликованном ролике видно, как звезда готовится к выступлению: она распевается и разминается, демонстрируя очень сексуальные движения. В кадре артистка предстала в соблазнительном наряде.

Для выхода на сцену Лобода выбрала яркий костюм в пайетки: его верх сильно оголяет грудь, а низ обтягивает идеальные формы "суперзвезды".

Многие в комментариях пишут, что певица слишком сексуальна, а от ее видео становится жарко.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть дерзким "луком", оголяющем ее идеальные ноги и пышный бюст.