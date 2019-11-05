"Одна из моих героев": Шварценеггер прокатился на велосипедах с эко-активисткой Тунберг (фото)

Шварценеггер также познакомил Грету со своей дочерью Кристиной.

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер встретился с 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.

Об этом он написал в Instagram.

Шварценеггер называет Грету своей подругой и героем.

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“Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев Грету Тунберг на прошлой неделе, и вместе покататься на велосипеде по Санта-Монике. Я был настолько взволнован, когда знакомил ее со своей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!” – написал Шварценеггер.

В комментариях отметился друг Арнольда Шварценеггера, голливудский актер Джеймс Белуши: “Когда я читаю это, я слышу твой голос в своей голове, акцет и все такое”.

Ранее сообщалось, что известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо встретился с 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.

Как сообщал УНИАН, 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, выступая на саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Кроме того Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.

Также в честь активистки Греты Тунберг был назван новый вид жуков.