У MARUV прокомментировали скандал вокруг премии MTV

Концертный директор MARUV рассказал о награде от MTV.

3 ноября Анна Корсун, она же MARUV, получила премию TV Europe Music Awards.

Концертный директор Кирилл Фельдман утверждает, что номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия", передает телеканал 360.

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"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", - убеждает Фельдман.

Вот как написана номинация, в которой победила MARUV, на сайте TV Europe Music Awards.

Ранее СМИ сообщили, что в номинации "Лучший российский исполнитель" была представлена MARUV. Она же и получила в итоге премию MTV. Певица лично приехала в Севилью за ней.