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У MARUV прокомментировали скандал вокруг премии MTV

16:59, 04 ноября 2019
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MARUV получила награду TV Europe Music Awards / Instagram MARUV

Концертный директор Кирилл Фельдман утверждает, что номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия", передает телеканал 360.

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"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", - убеждает Фельдман.

Вот как написана номинация, в которой победила MARUV, на сайте TV Europe Music Awards.

Ранее СМИ сообщили, что в номинации "Лучший российский исполнитель" была представлена MARUV. Она же и получила в итоге премию MTV. Певица лично приехала в Севилью за ней.

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Теги: #MARUV