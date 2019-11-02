"Красотка!": Каменских без макияжа показала фото с отдыха

Певица позировала в облегающей юбке и топе с блузкой, которые открывали живот.

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике со своим мужем Потапом, делится с фанатами снимками с отдыха.

Читайте также"Егор старается нигде со мной не появляться": Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном

Снимок размещен в ее Instagram.

Певица позировала в облегающей юбке и топе с блузкой, которые открывали живот. На лице у Насти отсутствовал макияж.

"Красотка!", "Какая красавица", -прокомментировали юзеры.