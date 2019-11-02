"Красотка!": Каменских без макияжа показала фото с отдыха
16:42, 02 ноября 2019Звезды
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Певица позировала в облегающей юбке и топе с блузкой, которые открывали живот.
Buenos días, Mexico 🌴 #mexicaNKa
Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике со своим мужем Потапом, делится с фанатами снимками с отдыха.
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Снимок размещен в ее Instagram.
Певица позировала в облегающей юбке и топе с блузкой, которые открывали живот. На лице у Насти отсутствовал макияж.
"Красотка!", "Какая красавица", -прокомментировали юзеры.
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