Лобода устроила жаркие танцы в одном лишь бикини (видео)

Певица разместила в Instagram ролик, где она танцует на пляже в Дубае в черном бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram потанцуем сегодня ?💃🤭 #dubai #liveconcert #supersrarshow Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Ноя 2019 в 3:50 PDT Украинская певица Светлана Лобода любит баловать своих подписчиков яркими видео. Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски завела сеть горячим снимком в белье (фото) На этот раз певица разместила в Instagram ролик, где она танцует на пляже в Дубае в черном бикини. "Потанцуем сегодня?", - поинтересовалась Лобода. Отметим, что певица находится в отличной форме, на видео заметен ее хорошо прорисованный пресс.

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