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Лобода устроила жаркие танцы в одном лишь бикини (видео)

13:26, 01 ноября 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода любит баловать своих подписчиков яркими видео. 

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На этот раз певица разместила в Instagram ролик, где она танцует на пляже в Дубае в черном бикини.

"Потанцуем сегодня?", - поинтересовалась Лобода.

Отметим, что певица находится в отличной форме, на видео заметен ее хорошо прорисованный пресс.

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Теги: #певица#Светлана Лобода