Лобода устроила жаркие танцы в одном лишь бикини (видео)
13:26, 01 ноября 2019Звезды
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Певица разместила в Instagram ролик, где она танцует на пляже в Дубае в черном бикини.
потанцуем сегодня ?💃🤭 #dubai #liveconcert #supersrarshow
Украинская певица Светлана Лобода любит баловать своих подписчиков яркими видео.
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На этот раз певица разместила в Instagram ролик, где она танцует на пляже в Дубае в черном бикини.
"Потанцуем сегодня?", - поинтересовалась Лобода.
Отметим, что певица находится в отличной форме, на видео заметен ее хорошо прорисованный пресс.
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