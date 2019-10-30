Партнер фаворитки шоу "Танцы со звездами" рассказал о ее состоянии после обморока на паркете (видео)

Чтобы поберечь здоровье спортсменки, танцевальная пара на один день отменила репетицию.

Танцор Александр Прохоров, партнер Анны Ризатдиновой на шоу "Танцы со звездами", прокомментировал плохое самочувствие гимнастки в 10 прямом эфире.

Партнер гимнастки признался, что очень испугался, когда она начала терять сознание. "Безусловно, мне стало страшно в тот момент, когда Аня, облокотившись на меня, начала терять сознание. Переживал за ее здоровье, чтобы не было плохих последствий", - рассказал Прохоров.

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Сразу после эфира, по словам Александра, Анна поехала домой отдыхать и восстанавливать силы. Чтобы поберечь здоровье спортсменки, они на один день отменили репетицию.

"Мы дали себе день на передышку: отменили репетиции в понедельник и занимались подготовкой к следующему эфиру, думали над идеей, выбирали музыку", - добавил танцор.

По словам Прохорова, сейчас Анна Ризатдинова чувствует себя хорошо.

Напомним, что во время прошлого эфира Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали фристайл с элементами балета. После выступления спортсменке стало плохо.