41-летняя Ани Лорак позировала на камеру в белье (фото)
20:07, 29 октября 2019Звезды
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Каролина прекрасно выглядит в любом одеянии, отмечают ее фаны.
Лорак продемонстрировала шикарную фигуру / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак не только активно гастролирует по России, но и снимается в рекламных кампаниях.
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Так, в своем Instagram звезда поделилась новой фотографией со съемки для бренда нижнего белья Intimissimi. На снимке "дива" позирует в черном костюме в бельевом стиле, засветив черный бюстгальтер с пуш-ап эффектом.
Завершила свой образ Лорак блестящими ботильонами и массивным украшением на шее.
Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.
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