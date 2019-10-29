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41-летняя Ани Лорак позировала на камеру в белье (фото)

20:07, 29 октября 2019
Звезды
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Лорак продемонстрировала шикарную фигуру / instagram.com/anilorak

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Так, в своем Instagram звезда поделилась новой фотографией со съемки для бренда нижнего белья Intimissimi. На снимке "дива" позирует в черном костюме в бельевом стиле, засветив черный бюстгальтер с пуш-ап эффектом.

Завершила свой образ Лорак блестящими ботильонами и массивным украшением на шее.

Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.

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Теги: #фото#Ани Лорак