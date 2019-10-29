Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье с "экстремальным" декольте (фото)
06:31, 29 октября 2019Звезды
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В комментариях тут же расхвалили яркий образ теледивы.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих подписчиков фото с отдыха в Египте.
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На опубликованных в Instagram снимках звезда позирует в ярко-желтом полупрозрачном мини-платье с рюшами, которое, по ее словам, она сшила сама. Такой наряд удачно подчеркнул сочную грудь Леси и ее стройные ножки.
Дополнила эффектный летний образ ведущая круглыми солнцезащитными очками.
"Мини-отпуск на Красном море. Вкусно, красиво, недорого", - подписала публикацию Никитюк.
Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.
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