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Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье с "экстремальным" декольте (фото)

06:31, 29 октября 2019
Звезды
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Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

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На опубликованных в Instagram снимках звезда позирует в ярко-желтом полупрозрачном мини-платье с рюшами, которое, по ее словам, она сшила сама. Такой наряд удачно подчеркнул сочную грудь Леси и ее стройные ножки.

Дополнила эффектный летний образ ведущая круглыми солнцезащитными очками.

"Мини-отпуск на Красном море. Вкусно, красиво, недорого", - подписала публикацию Никитюк.

Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.

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Теги: #фото#Леся Никитюк