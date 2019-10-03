Леся Никитюк приспустила жакет и очаровала сеть (фото)

Телеведущая находится во Франции.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.

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На опубликованном в Instagram снимке телезвезда решила ярко передать всем своим подписчикам привет. "Бонжур", - коротко подписала кадр Леся.

На новом снимке Никитюк позирует с бокалом белого вина в руках на фоне Эйфелевой башни. В кадре обращает на себя внимание стильный "лук" ведущей: она одета в черные брюки "под кожу", топ и жакет. Последний она кокетливо приспустила с одного плеча, обнажив его.

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